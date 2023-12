Chengdu Xingrong Environment Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Derzeit schüttet Chengdu Xingrong Environment nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Wasserversorgung. Die Differenz beträgt 0,03 Prozentpunkte (2,11 % gegenüber 2,14 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,87 Punkte, was bedeutet, dass Chengdu Xingrong Environment momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,44). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Chengdu Xingrong Environment wird damit insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chengdu Xingrong Environment derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,43 CNH, womit der Kurs der Aktie (5,69 CNH) um +4,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,56 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,34 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Chengdu Xingrong Environment zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chengdu Xingrong Environment erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was einem "Gut"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Chengdu Xingrong Environment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".