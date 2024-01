Chengdu Xingrong Environment Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Chengdu Xingrong Environment in den sozialen Medien nicht signifikant verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien gibt Aufschluss darüber, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Chengdu Xingrong Environment mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Chengdu Xingrong Environment im letzten Jahr eine Rendite von 18,76 Prozent erzielt. Dies liegt 18,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-0,07 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Wasserversorgung" beträgt ebenfalls -0,07 Prozent, wobei Chengdu Xingrong Environment aktuell um 18,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Xingrong Environment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,43 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,69 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,79 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (+2,34 Prozent Abweichung) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 46,87, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Gleiches gilt für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 44 liegt. Insgesamt wird Chengdu Xingrong Environment daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.