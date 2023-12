Chengdu Xingrong Environment Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Chengdu Xingrong Environment hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Versorgungssektor im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 12,81 Prozent liegt die Aktie um mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 0,01 Prozent hatte, schneidet Chengdu Xingrong Environment mit 12,81 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Chengdu Xingrong Environment liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 40. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Chengdu Xingrong Environment nach der RSI-Bewertung.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Chengdu Xingrong Environment festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 5,17 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +3,07 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.