Chengdu Wintrue Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Wintrue liegt mit einem Wert von 9,67 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 hat die Aktie einen minimalen Abstand von 0 Prozent. Aufgrund dieser Bewertungskriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) von Chengdu Wintrue liegt bei 45,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 56,39, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Chengdu Wintrue mit 3,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent gut ab. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +1, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Jedoch hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 12,61 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" liegt bei -22,35 Prozent, und Chengdu Wintrue liegt aktuell 12,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis negatives Bild der Aktie von Chengdu Wintrue basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.