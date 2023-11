Chengdu Wintrue Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Aktie von Chengdu Wintrue kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt derzeit 9,64 CNH über die letzten 200 Handelstage. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,51 CNH (Unterschied -11,72 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage (8,33 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,16 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Chengdu Wintrue-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Anleger: Diskussionen über Chengdu Wintrue in sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Chengdu Wintrue bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 3,75 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,62 Prozent über dem Mittelwert (2,14) für diese Aktie liegt. Daher erhält Chengdu Wintrue eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Wintrue beträgt aktuell 10. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.