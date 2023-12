Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Der weitere Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chengdu Spaceon Electronics liegt bei 70,56, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Dividendenrendite weicht das Unternehmen mit 0,66 Prozent leicht vom Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit neutral ist. Der GD200 liegt bei 19 CNH, während der aktuelle Kurs mit 18,29 CNH um -3,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer neutralen Bewertung, da er bei 18,37 CNH liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chengdu Spaceon Electronics eher neutral diskutiert, wobei an einigen Tagen positive und an anderen Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Schlecht-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für Chengdu Spaceon Electronics auf der Grundlage fundamentaler, technischer und Anleger-sentiment-basierter Kriterien.