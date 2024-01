Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Chengdu Spaceon Electronics-Aktie wird derzeit durch trendfolgende Indikatoren mit einem positiven Rating versehen. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt des Aktienkurses zeigt, dass das Unternehmen sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 18,77 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 19,73 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,11 Prozent im Vergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,67 CNH, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger in letzter Zeit mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende von 0,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,02 % wird die Ausschüttung nur leicht niedriger bewertet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Chengdu Spaceon Electronics.