Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Chengdu Spaceon Electronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,15 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -26,54 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 17,39 Prozent. Auch im Vergleich mit dem "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Chengdu Spaceon Electronics um 21,59 Prozent unter dem Durchschnittswert von 12,44 Prozent. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergab eine neutrale Einschätzung für Chengdu Spaceon Electronics. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0,66 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Chengdu Spaceon Electronics eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Chengdu Spaceon Electronics liegt bei 54,96, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 42.

Insgesamt wird Chengdu Spaceon Electronics in den genannten Kategorien als "Neutral" eingestuft.