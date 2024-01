Chengdu Spaceon Electronics Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Spaceon Electronics beträgt 70, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt aktuell bei 0,66 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,35 Prozentpunkten bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher ebenfalls neutral aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Chengdu Spaceon Electronics waren. Dagegen gab es an zwei Tagen positive Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 19,18 CNH um +3,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer Distanz zum GD200 von +2,08 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.