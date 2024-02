Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen gab es bei Chengdu Spaceon Electronics keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Chengdu Spaceon Electronics daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Chengdu Spaceon Electronics innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, da der RSI bei 3,06 liegt. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird deutlich, dass das aktuelle KGV von Chengdu Spaceon Electronics bei 57 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird das Unternehmen als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chengdu Spaceon Electronics bei 18,33 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 15,92 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,15 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet das Unternehmen mit einer Differenz von -7,71 Prozent schlecht ab. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.