Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Chengdu Spaceon Electronics ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Chengdu Spaceon Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,15 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um 20,05 Prozent, was einer Underperformance von -29,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 13,96 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt um 23,1 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Chengdu Spaceon Electronics im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0,66 % auf, was 0,36 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Spaceon Electronics liegt bei einem Wert von 70, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.