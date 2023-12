Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen in Bezug auf Chengdu Spaceon Electronics grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chengdu Spaceon Electronics daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") lag die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -9,15 Prozent, was 21,54 Prozent unter dem Durchschnitt (12,39 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 17,63 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 26,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0,66 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (1,02 Prozent) liegt. Aus diesem Grund bekommt die Dividendenpolitik von Chengdu Spaceon Electronics eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Chengdu Spaceon Electronics bei einem Wert von 70, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein eher kritisches Bild in Bezug auf Chengdu Spaceon Electronics, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in Bezug auf die finanzielle Performance und Dividendenpolitik des Unternehmens.