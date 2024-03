Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Chengdu Spaceon Electronics schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,47 Prozentpunkte (0,76% gegenüber 1,23%). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Chengdu Spaceon Electronics liegt derzeit bei 18,14 CNH. Der Aktienkurs selbst schloss bei 16,57 CNH, was einen Abstand von -8,65 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,64 CNH, was einer Differenz von -0,42 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Chengdu Spaceon Electronics eine Rendite von -21,68 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,26 Prozent, wobei Chengdu Spaceon Electronics mit 10,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chengdu Spaceon Electronics-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 36, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage RSI-Wert liegt bei 44,64, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chengdu Spaceon Electronics.