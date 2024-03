Chengdu Spaceon Electronics Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Chengdu Spaceon Electronics. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt der RSI der Chengdu Spaceon Electronics bei 27,83. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Ebenso ist der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 29,46 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Was die Dividende betrifft, schüttet Chengdu Spaceon Electronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,76 % aus, was 0,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chengdu Spaceon Electronics mit einem Wert von 60,75 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auch auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.