Chengdu Santai Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Sichuan Development Lomon-Aktie hat in letzter Zeit einige Schwankungen erfahren. Der gleitende Durchschnittskurs liegt nun bei 8,55 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,89 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -19,42 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 7,13 CNH, was zu einem Abstand von -3,37 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab jedoch überwiegend positive Kommentare und Befunde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen zu Sichuan Development Lomon aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Sichuan Development Lomon-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.