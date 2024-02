Chengdu Santai Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Sichuan Development Lomon eine Rendite von -36,25 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" liegt die Rendite von Sichuan Development Lomon um 14,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-21,25 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt ebenfalls -21,25 Prozent, wobei Sichuan Development Lomon aktuell 14,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Sichuan Development Lomon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sichuan Development Lomon liegt bei 38,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,42 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Development Lomon beträgt 45, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet.