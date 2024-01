Chengdu Santai Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Sichuan Development Lomon als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sichuan Development Lomon-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 18,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 54,88, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Sichuan Development Lomon derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sichuan Development Lomon bei 8,26 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 7,15 CNH liegt, was einem Abstand von -13,44 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 7,07 CNH, was einer Differenz von +1,13 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".