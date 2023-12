Chengdu Santai Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Sichuan Development Lomon zeigt in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung im Netz. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45, was im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie um -13,44 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird der Aktie somit ein neutrales Rating in der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Sichuan Development Lomon im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,25 Prozent erzielt, was 28,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.