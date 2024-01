Chengdu Santai Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Sichuan Development Lomon verzeichnet derzeit einen Kurs von 6,72 CNH, was einer Entfernung von -17,75 Prozent vom GD200 (8,17 CNH) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 7,09 CNH. Dies bedeutet einen Abstand von -5,22 Prozent und deutet ebenfalls auf eine negative Kursentwicklung hin. Somit wird der aktuelle Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Sichuan Development Lomon ein KGV von 45,53 auf, welches sich auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt befindet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Sichuan Development Lomon. Dies spiegelt sich auch in den letzten positiven Nachrichten über das Unternehmen wider. Auf Basis dieser Analyse erhält die Sichuan Development Lomon eine positive Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete die Sichuan Development Lomon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,25 Prozent, was eine Underperformance von -29,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Sichuan Development Lomon aus charttechnischer Sicht und im Vergleich zur Branche und dem Sektor eine negative Entwicklung zeigt. Diese Faktoren sollten bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden.