Chengdu Santai Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Sichuan Development Lomon schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 % aus, was 1,15 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sichuan Development Lomon von 6,89 CNH um -16,99 Prozent vom GD200 (8,3 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 7,05 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Sichuan Development Lomon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Sichuan Development Lomon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,04 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.