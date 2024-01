Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Chengdu Road & Bridge Engineering hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,39 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,3 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,65 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,31 CNH, was einem Abstand von -0,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Gesamtnote der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Road & Bridge Engineering einen Wert von 37 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 0) liegt die Aktie damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Chengdu Road & Bridge Engineering in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -7,36 Prozent, was 8,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 1,34 Prozent, und Chengdu Road & Bridge Engineering liegt aktuell 8,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.