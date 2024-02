Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Chengdu Road & Bridge Engineering Aktie wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Chengdu Road & Bridge Engineering in diesem Punkt.

Die Dividendenrendite von Chengdu Road & Bridge Engineering liegt derzeit bei 0,86 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 % ("Bauwesen") liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,79 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen von -18,24 % bzw. -13,23 % auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chengdu Road & Bridge Engineering-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Somit erhält Chengdu Road & Bridge Engineering eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.