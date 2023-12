Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, wobei der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, eine Ausprägung von 44,74 für Chengdu Road & Bridge Engineering ergibt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Gesamtbild des RSI führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chengdu Road & Bridge Engineering eingestellt waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird sowohl durch die Anzahl der Beiträge über die Aktie als auch durch die Änderung der Stimmung gemessen. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Chengdu Road & Bridge Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Chengdu Road & Bridge Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,63 Prozent erzielt, was 6,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -1,08 Prozent, und Chengdu Road & Bridge Engineering liegt aktuell 6,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.