Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Chengdu Road & Bridge Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -27,77 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,21 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 7,56 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0 bei Chengdu Road & Bridge Engineering, was eine negative Differenz von -0,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt und eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Chengdu Road & Bridge Engineering in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Aktivität in den sozialen Medien wider, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Chengdu Road & Bridge Engineering sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Chengdu Road & Bridge Engineering daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Rendite im Vergleich zum Sektor und der Branche, sowie der unterdurchschnittlichen Dividendenpolitik und der schlechten Positionierung im technischen Vergleich.