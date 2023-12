Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und Diskussion im Internet. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Chengdu Road & Bridge Engineering. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist hingegen überwiegend positiv in Bezug auf Chengdu Road & Bridge Engineering. Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Road & Bridge Engineering bei 38, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Chengdu Road & Bridge Engineering mit einer Dividendenrendite von 0,7 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,5 % nur leicht niedriger, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Ausschüttung führt.