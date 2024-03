Chengdu Road, Bridge Engineering Aktie: Ist das wirklich wahr?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Chengdu Road & Bridge Engineering ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 35,71, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes und der Kommunikationsfrequenz bei Chengdu Road & Bridge Engineering festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Chengdu Road & Bridge Engineering in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Insbesondere positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Aktienkurs von Chengdu Road & Bridge Engineering erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,52 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Bauwesen"-Branche und des "Industrie"-Sektors führt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.