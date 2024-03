Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Chengdu Siwi Science And-Aktie zeigt interessante Werte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,72 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,76 HKD weicht somit um +5,56 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,73 HKD nahe am letzten Schlusskurs (+4,11 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Chengdu Siwi Science And in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 7,93 ist Chengdu Siwi Science And im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 52,33 liegt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.