Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Siwi Science And liegt bei 7,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist und wird aufgrund fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral" Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Chengdu Siwi Science And im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was als "schlecht" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da der RSI7 bei 36,36 und der RSI25 bei 38,18 liegt.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung aufgrund des Relative Strength-Indikators.