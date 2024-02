Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Siwi Science And liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,93 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 52, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chengdu Siwi Science And zeigt ein Niveau von 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,46, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -34,34 Prozent, was 12,93 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt -20,4 Prozent, und Chengdu Siwi Science And liegt aktuell 13,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chengdu Siwi Science And in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist darauf hin, dass es derzeit weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.