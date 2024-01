Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Chengdu Siwi Science And wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Anzahl der Diskussionen rund um diesen Wert waren neutral. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Chengdu Siwi Science And als neutral einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chengdu Siwi Science And-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 38,18, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Chengdu Siwi Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,27 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,12 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Chengdu Siwi Science And um 14,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chengdu Siwi Science And liegt mit einem Wert von 7,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53. Das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden lassen und führt daher auf Basis fundamentaler Kriterien zu einer "Gut"-Einstufung.