Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index basierend auf dem Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Chengdu Siwi Science And als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 47,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 41,07 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chengdu Siwi Science And von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Chengdu Siwi Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,27 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche fiel der Durchschnitt um -12,96 Prozent, was einer Underperformance von -12,31 Prozent für Chengdu Siwi Science And entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,07 Prozent, wobei Chengdu Siwi Science And 14,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Chengdu Siwi Science And wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Chengdu Siwi Science And war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Chengdu Siwi Science And bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".