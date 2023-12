Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Ist es vollbracht?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Siwi Science And bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -25,27 Prozent, was 17,47 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,66 Prozent, und Chengdu Siwi Science And liegt aktuell 11,61 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie liegt bei 0,77 HKD, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,75 HKD, was einem Abstand von -2,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,71 HKD, was einer Differenz von +5,63 Prozent entspricht und damit als "gut" signalisiert. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "gut".

Die Diskussionen über Chengdu Siwi Science And in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Chengdu Siwi Science And bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "neutral" bewertet ist.