Chengdu Putian Telecommunications Cable Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Chengdu Siwi Science And liegt der aktuelle RSI-Wert bei 32,26, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung "Gut" hinsichtlich des RSI.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnete Chengdu Siwi Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,27 Prozent, was einer Underperformance von -12,09 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -15,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Siwi Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,77 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,88 HKD weicht um +14,29 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,72 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+22,22 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Chengdu Siwi Science And aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.