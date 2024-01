Chengdu Leejun Industrial Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen auf Chengdu Leejun Industrial untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Chengdu Leejun Industrial derzeit eine Dividendenrendite von 0,59 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chengdu Leejun Industrial-Aktie zeigt einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine schlechte Bewertung für Chengdu Leejun Industrial.

Die Performance der Chengdu Leejun Industrial-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 2,17 Prozent, was eine Outperformance von +0,71 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite 0,79 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.