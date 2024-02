Chengdu Leejun Industrial Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Bei der Analyse der Aktie von Chengdu Leejun Industrial spielen sowohl harte als auch weiche Faktoren eine Rolle. Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 7,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,35 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 6,21 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-8,05 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Chengdu Leejun Industrial daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.