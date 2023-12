Chengdu Leejun Industrial Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Chengdu Leejun Industrial deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen jedoch abgenommen. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Deshalb bekommt Chengdu Leejun Industrial eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe jedoch mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chengdu Leejun Industrial bei 6,68 CNH liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 8,99 Prozent unter dem GD200 von 7,34 CNH liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,99 CNH, was einem Abstand von -4,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Chengdu Leejun Industrial in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 7,04 Prozent erzielt, was 7,14 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite sogar um 7,2 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.