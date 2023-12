Chengdu Leejun Industrial Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Chengdu Leejun Industrial weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,66 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Maschinen" hat einen Wert von 0. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Chengdu Leejun Industrial diskutiert, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Werte. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger an drei Tagen neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die Gesamtbewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers fällt somit insgesamt "Gut" aus.

Darüber hinaus zeigt sich bei Chengdu Leejun Industrial über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Chengdu Leejun Industrial beträgt derzeit 0,55 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,96 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".