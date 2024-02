Chengdu Leejun Industrial Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das Anleger-Sentiment für Chengdu Leejun Industrial war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An einem Tag war die Stimmung positiv, aber insgesamt überwogen neutral eingestellte Anleger. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen einen neutralen Wert, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Leejun Industrial liegt mit 16,91 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,1 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,36 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.