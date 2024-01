Chengdu Leejun Industrial Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen konnte bei Chengdu Leejun Industrial keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chengdu Leejun Industrial daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Leejun Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,32 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,78 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die kurzfristige Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 6,99 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Leejun Industrial bei 22 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 0 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Chengdu Leejun Industrial mit einer Rendite von 2,17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,79 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit 0,39 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.