Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Dividendenrendite von Chengdu Kanghong Pharmaceutical beträgt derzeit 0,88 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat trübte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings erfuhr das Unternehmen eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,44 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

