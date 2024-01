Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chengdu Kanghong Pharmaceutical liegt mit 17,44 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit 19,92 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von 0,54 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Chengdu Kanghong Pharmaceutical sowohl dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage nahe liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität und aktivität bezüglich der Aktie von Chengdu Kanghong Pharmaceutical. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.