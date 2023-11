Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 23,78 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive RSI-Bewertung für die Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und wenig bis gar keine negativen Diskussionen. Insgesamt vier Tage lang waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen, so wird deutlich, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr beachtet wurde als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie daher eine gemischte Bewertung im Sentiment und Buzz-Bereich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie liegt bei 16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, weder unterbewertet noch überbewertet.