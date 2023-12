Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Chengdu Kanghong Pharmaceutical wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 63,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,24, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Chengdu Kanghong Pharmaceutical beträgt 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,61 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,28 CNH liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs weisen auf ein "Neutral"-Rating hin.

Insgesamt erhält die Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie damit in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Einschätzung.