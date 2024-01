Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Chengdu Kanghong Pharmaceutical hat derzeit ein KGV von 17,44, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,53 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt gemischte Signale. Während eine starke Aktivität in den sozialen Medien langfristig eine positive Einschätzung ergibt, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung. Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild mit einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, aber einem "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Chengdu Kanghong Pharmaceutical mit 0,88 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.