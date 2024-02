Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Chengdu Kanghong Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite damit um 14,74 Prozent über dem Durchschnitt (-20,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,43 Prozent, wobei Chengdu Kanghong Pharmaceutical aktuell 12,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Kanghong Pharmaceutical liegt bei 15,81, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chengdu Kanghong Pharmaceutical liegt bei 22,63, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,1 und ergibt damit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Kanghong Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,33 CNH. Der letzte Schlusskurs (16,51 CNH) weicht um -4,73 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,41 CNH) liegt der letzte Schlusskurs um -5,17 Prozent darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.