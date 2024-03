Chengdu Kanghong Pharmaceutical Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Equity Commonwealth":

In den sozialen Medien konnte bei Chengdu Kanghong Pharmaceutical in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,41 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +1,72 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" konnte die Aktie von Chengdu Kanghong Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,12 Prozent erzielen, was 16,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,47 Prozent, wobei Chengdu Kanghong Pharmaceutical aktuell 14,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Chengdu Kanghong Pharmaceutical eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 beträgt 65,73 und der RSI25 beträgt 42,68, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.