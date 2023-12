Chengdu Hongqi Chain Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Aktie von Chengdu Hongqi Chain hat eine Dividendenrendite von 8,52 Prozent, was 6,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1%, daher wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,3, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist hier einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chengdu Hongqi Chain bei 5,63 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 5,37 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,62 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +2,68 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Chengdu Hongqi Chain zeigt der RSI einen Wert von 52,94 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Chengdu Hongqi Chain aus fundamentaler und technischer Sicht neutral bewertet wird.