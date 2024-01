Chengdu Hongqi Chain Aktie: Alles andere als uninteressant …

Derzeit schüttet Chengdu Hongqi Chain höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz beträgt 6,73 Prozentpunkte (8,52 % gegenüber 1,79 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,14 Punkte, was bedeutet, dass Chengdu Hongqi Chain momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,6 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chengdu Hongqi Chain damit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Chengdu Hongqi Chain lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, mit einer positiven Änderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Chengdu Hongqi Chain in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chengdu Hongqi Chain gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.