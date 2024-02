Chengdu Guibao Science Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Chengdu Guibao Science & Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,25 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 13,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Chengdu Guibao Science & Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,32 CNH, was einer Abweichung von -14,3 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Chengdu Guibao Science & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,83 Prozent erzielt, was 6,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "Chemikalien" liegt die Aktie mit einer Rendite von -22,81 Prozent 6,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt ein Mittel aus der technischen Analyse dar, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,35 Punkte, was auf eine "Neutral" Einstufung hinweist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 69,44 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Chengdu Guibao Science & Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch im Branchenvergleich als unterdurchschnittlich bewertet wird. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.