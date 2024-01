Chengdu Guibao Science Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Chengdu Guibao Science & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 3,67 Prozent höher, was einer Rendite von -3,67 Prozent entspricht. Dies stellt eine sehr gute Entwicklung im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche dar, die eine mittlere Rendite von -7,39 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist. Auch hier übertrifft Chengdu Guibao Science & mit einer Rendite von 3,72 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chengdu Guibao Science &-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 73,81 überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Chengdu Guibao Science & zu verzeichnen war. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Guibao Science & mit 20,32 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.